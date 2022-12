Nederlandse band Ch!pz gelooft ogen niet: zelfs Kim Kardashian danst op 18 jaar oude hit

De groep, die in 2003 begon, in 2011 uit elkaar ging en sinds 2018 weer samen optreedt, gaat de afgelopen maand ineens viraal op TikTok. De veelal jonge mensen op de filmpjesapp ontdekken voor het eerst het nummer uit 2004, dat destijds vier weken lang op 1 stond in de Nederlandse Top 40.

Er hoort een officieel dansje uit de videoclip bij, waarmee Ch!pz nu miljoenen views scoort op een platform dat tijdens hun hoogtijdagen niet eens bestond. Menig TikTokker was bovendien nog niet geboren toen de videoclip verscheen, dus op de app gaat het nu vooral om een nieuw choreografietje.

Volledig scherm Ch!pz in 2006. © ANP Kippa

De ‘1001' uitbeelden met je vingers en daarna nonchalant dansend je vuisten bewegen, daar komt het op neer. Inmiddels zijn er zo’n drie miljoen TikTok-video’s gemaakt met het liedje, door mensen over de hele wereld. Onder hen ook de allerberoemdste socialemediaster: Kim Kardashian. ‘Lekker gek doen met mijn Northje’, schrijft ze op het account dat ze samen met haar oudste dochter heeft. De teller staat op 8,2 miljoen views.



Bekijk het originele dansje naast de TikTok-versie, lees daaronder verder:

Ch!pz heeft sociale media nu wel ‘uitgespeeld’, grapt Bram Krikke op Instagram. Bandleden Rachel van den Hoogen, Cilla Niekoop, Peter Rost en Kevin Hellenbrand vinden het ‘bizar’. ,,We waren wel lichtelijk hysterisch’’, zeggen ze samen tegen het ANP over Kardashians video. ,,Dat het een trend is op sociale media is al superleuk. Maar als dan iemand als Kim Kardashian op je nummer danst, dat is echt heel vet om te zien.’’



Bekijk de video van Kim Kardashian en haar dochter, lees daaronder verder:

Volgens Cilla krijgt de groep dankzij het internetsucces meer aanvragen voor optredens, ook in landen waar de muziek nog niet eerder officieel was uitgebracht. Of de hernieuwde aandacht betekent dat Ch!pz ook nieuwe muziek gaat opnemen, weet de band nog niet. Samen zeggen de leden: ,,Misschien moeten we er toch eens even voor gaan zitten, want we horen het nu zo vaak.’’



Jong, oud en alle genders, alleen of samen, thuis of op het werk: op TikTok danst iedereen op Ch!pz:

