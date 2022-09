Nederlandse dierenarts Dr. Pol is wereldberoemd: ‘Ik kan niet normaal over straat’

Dr. Pol schudt de anekdotes zo uit zijn mouw. Dat kan ook niet anders: hij is al een halve eeuw dierenarts en maakt dagelijks van alles mee. Maar ruim tien jaar geleden veranderde zijn leven compleet, toen zoon Charles voorstelde om alle perikelen waarmee hij in de praktijk te maken krijgt, op televisie uit te zenden. ,,Ik dacht: joh, wie wil er nou naar mij kijken? Maar volgens Charles, die alles produceert, moest ik gewoon mijn werk doen en dan zou het wel goed komen.”



Charles bleek het bij het rechte eind te hebben. Dr. Pol, in 1942 geboren in het Drentse Wateren, groeide uit tot een wereldwijd fenomeen met zijn National Geographic-show The Incredible Dr. Pol. De tv-serie wordt inmiddels in 170 landen uitgezonden en vrijdagavond bereikte het programma opnieuw een mijlpaal toen het elfde seizoen van start ging.