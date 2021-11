Nederlandse documentaire grijpt naast International Emmy Award

De Nederlandse documentaire Ze noemen me Baboe heeft geen International Emmy Award gewonnen tijdens de ceremonie in New York. Die prijzen worden ieder jaar uitgereikt aan de beste tv-programma’s die buiten de VS zijn gemaakt.

De winst ging naar Hope Frozen: A Quest To Live Twice uit Thailand, over een echtpaar dat de hersenen van hun jong overleden kind invriezen. Verder waren het Braziliaanse Cercados en Toxic Beauty uit Canada genomineerd in de categorie documentaires.

Het uit archiefbeelden samengestelde Ze noemen me Baboe gaat over een Javaanse nanny die vanuit het voormalig Nederlands-Indië naar Nederland reist en later weer terugkeert naar haar veranderde thuisland. De documentaire is geregisseerd door Sandra Beerends en geproduceerd door Pieter van Huystee en omroep NTR. De documentaire won al twee gouden kalveren op het Nederlands Film Festival voor beste lange docu en beste montage.

Nederland heeft de afgelopen jaren al meerdere malen een beeldje in ontvangst mogen nemen tijdens de International Emmy Awards. Onder andere de film Het Zakmes, acteurs Pierre Bokma en Maarten Heijmans, actrices Bianca Krijgsman en Maryam Hassouni en tv-programma De Grote Donorshow wonnen al eens. Peter R. de Vries nam de prijs in 2008 mee naar huis voor zijn reportage over de verdwijning van Natalee Holloway.

Volledig scherm In New York werden maandag de International Emmy Awards uitgereikt. De Nederlandse kanshebber Ze noemen me Baboe viel buiten de prijzen. © Videostill