Nederlandse filmpers: Everything everywhere all at once en Knor films van het jaar

met video Top 2000 feestelijk van start met muzikale mash-up

NPO Radio 2-dj Bart Arens heeft in de nacht van zaterdag op zondag de nieuwste editie van de Top 2000 geopend. Hij deed dat, zoals de afgelopen jaren traditie is geworden, met een muzikale medley. Op een drijvend podium in de vijver naast Beeld en Geluid in Hilversum speelde Arens even na middernacht tijdens een mash-up op zijn piano mee met nummers als In The Air Tonight (Phil Collins) en Als Ze Er Niet Is (De Dijk).

25 december