Nederlandse genomineerden vissen achter het net bij uitreiking Grammy Awards

Natuur is hip, ook in de bioscoop: ‘De sloot doet soms niet onder voor een koraalrif’

Waarom weer het vizier richten op een leeuwenfamilie in Afrika als er op de Veluwe of zelfs in de nabij gelegen sloot ook zoveel wonderlijks gebeurt? De Hollandse natuurdocumentaire is in opmars, zo blijkt onder meer uit het filmaanbod van Nature on Tour dat dit weekend start in de Pathé-bioscopen.

2 april