Nederlandse Joost Klein scoort nummer 1-hit in Duitsland: ‘Verloren zielen zullen winnen’

Joost Klein heeft een bijzondere mijlpaal bereikt in Duitsland. De Nederlandse rapper staat deze week op nummer 1 in de Offiziele Deutsche Charts met het nummer Friesenjung . Het lied maakte hij met zijn Duitse collega Ski Aggu.

‘Ok... dit is gestoord. Heb ff geen zin om duits te praten haha dus ik doe ‘t in me moedertaal. Ik ben heel erg dankbaar. Van een klein dorp in Friesland naar #1 in Duitsland’, schrijft Joost op Instagram. ‘Veel jongeren waarmee ik in de crisisopvang zat, hebben het helaas niet gehaald in het leven. Ik doe het voor jullie. Dankbaar dat dankzij jij, die dit leest, ik mijn droom kan leven. Veel mensen verloren, maar verloren zielen zullen winnen.’

Vorige week behaalde Friesenjung, een bewerking van Englishman In New York van Sting, ook al de de eerste plaats in Oostenrijk. In Nederland behaalde het vooralsnog een 47e plaats in de Single Top 100.

Vader Abraham

Het komt tegenwoordig zelden voor dat een Nederlandse act in Duitsland de nummer 1-positie bereikt. De laatste keer was in juli 2015 toen Janieck Devy de vocalen verzorgde voor het nummer Reality van de Belgische dj Lost Frequencies. Een jaar eerder haalde Waves van Mr. Probz in de remix-uitvoering van Robin Schulz de eerste plaats.

In de jaren zeventig en tachtig was het vaker raak met onder anderen George Baker, Vader Abraham, De Electronica’s, Luv en Earth & Fire.

