Nederlandse Pippi-fans zamelen 26.000 euro in: ‘Deze gift is zo vreselijk welkom’

,,Oh my god, bent u het?’’ Als Inger Nilsson de tiener die haar aanspreekt op Schiphol een vaag knikje geeft, stuift het meisje terug naar haar vrienden. Bij hen is het kwartje al gevallen, ze hebben twee welkomstbordjes met Zweedse namen gespot op de luchthaven. Als Tommy en Annika in aantocht zijn, dan moet zij… Pippi zijn. ‘Pippi, pippi’ gonst het.



Daar staan ze, in Aankomsthal 1: Pippi, Annika en Tommy. Pippi is nu een 59-jarige blonde vrouw met een warrige pony, Tommy een ‘dandy’ met een gouden ring om zijn pink. En Annika? Die komt in een rolstoel door de klapdeuren. Ze is zo zwaar, dat ze niet lang achtereen kan lopen.