Nederlandse theaterproducenten dankbaar voor nieuwe steun van het kabinet

Eén van duurste Nederland­se films ooit met kerst in de bioscoop

26 oktober De oorlogsfilm De Slag om de Schelde, met een budget van 14,5 miljoen euro een van de duurste Nederlandse producties aller tijden, verschijnt op 17 december in de bioscoop. Vanwege de coronacrisis is de première al diverse keren uitgesteld. Het is de bedoeling dat het epos op minstens 250 filmdoeken te zien zal zijn.