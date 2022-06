Nederlandse versie The Prom eind september in première in Luxor

Maarten van Rossem: ‘Beeld van overleden zus nog steeds op mijn netvlies’

Maarten van Rossem (78) stond gisteravond in het NPO Radio 1-programma Onze Man in Deventer uitgebreid stil bij het overlijden van Mary ‘Sis’ van Rossem. Hij erkende spijt te hebben naar haar te hebben gekeken, nadat ze afgelegd was. ,,Je kan veel beter proberen het laatste levende beeld van een persoon in je hoofd te houden.”

26 juni