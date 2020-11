Nederlandse vriendin Dan Brown hoeft in Nederland niet langer te vrezen voor rancuneuze ex

Blythe Brown, de ex-vrouw van thrillerschrijver Dan Brown krijgt geen inzage in de creditcardgegevens van dressuuramazone en Browns huidige vriendin Judith Pietersen. Wel moet Pietersen een kopie van het paspoort van twee peperdure Friese paarden, waar de zaak gedeeltelijk om draait, overhandigen. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem deze week bepaald.

Kunsthistorica Blythe Brown sleepte haar ex voor de rechter omdat hij met hun huwelijksvermogen jarenlang verschillende minnaressen zou hebben onderhouden, onder wie de Friese amazone Judith Pietersen. Inzet van de rechtszaak betreft onder meer twee Friese paarden: LimiTed Edition en Da Vinci, waarvan de hengst LimiTed Edition een waarde vertegenwoordigt van maar liefst 300.000 euro. Pieterse wint al jaren grote kampioenschappen met het dier, dat in 2017 is uitgeroepen tot Fries Paard van het Jaar. Zanger Douwe Bob was op het paard te zien in het introductiefilmpje van het Songfestival in 2016. Het paard staat om die reden bekend als het ‘Songfestivalpaard’.

Vooral over het bezit en eigendom van LimiTed Edition bestaat veel onduidelijkheid. ,,Blythe is deze rechtszaak begonnen om erachter te komen wie de rechtmatige eigenaar is van deze twee waardevolle en kostbare Friese paarden,” aldus de advocaat van Blythe Jan Willem de Groot aan deze site. ,,Judith Pietersen beweert dat zij de eigenaar is. Ondanks een gerechtelijk bevel om stukken te verstrekken en haar hoger beroep hiertegen, heeft ze tot nu toe geen enkel overtuigend bewijs van haar eigendom kunnen leveren.”

Volgens de advocaat van Brown hebben Brown en Pietersen tegenstrijdige verklaringen afgelegd over wie de eigenaar is van de paarden, wat volgens de raadsman bevestigt dat de dieren tijdens het huwelijk van de auteur met Blythe zijn gekocht en daarmee deel uitmaken van het gezamenlijke huwelijksvermogen.

Tevreden

Pietersens advocaat Luc Schelstraete stelt dat zijn cliënt tevreden is over het vonnis, ook al is haar beroep tegen het eerdere vonnis afgewezen. Hij wijst daarbij op een passage waarin de rechter de proportionaliteit van Blythes vordering in twijfel trekt, en van een ’sleepnet’ spreekt.

Volgens Jan Willem de Groot gaat de zaak nu in Amerika verder. ,,Wij zullen deze zaak nu verder bij de Amerikaanse rechter in New Hampshire bepleiten en wij zijn vol vertrouwen dat die tot een oordeel zal komen dat onze overtuiging zal bevestigen. Namelijk, dat Judith en Dan hebben samengespannen met als doel Blythe te ontnemen wat haar rechtmatig toekomt.”

