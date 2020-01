Nederlandse wereldster Maite: Een man had een tatoeage van mijn gezicht

In Colombia veroverde ze de harten van het salsaminnende publiek met haar virtuoze trompetspel. Tel daar haar opvallende lange en blonde verschijning bij op en een ster was geboren: latin-artiest Maite Hontelé. Als 29-jarige vertrok ze vanuit Nederland naar Colombia om haar debuut-ep te promoten en negen jaar later woonde ze er nog. Ze verzamelde er de beste muzikanten om zich heen, speelde met salsalegende Oscar D’León, verkocht de grootste zalen uit, sleepte twee Latin Grammy-nominaties in de wacht en deed tour na tour. Ook werd ze er verliefd, op pianist en producer Juancho Valencia, met wie ze samenwerkte en zich settelde in Medellín. In die stad was Hontelé niet minder dan een beroemdheid - op straat werd ze omringd door fans die met haar op de foto wilden.