Nederlandse werkte samen met Colombiaanse fixer: ‘Ze huurde hem in bij onveilige situaties’

Kanye West amper dag na terugkeer geblok­keerd op Twitter door antisemiti­sche tweets

Kanye ‘Ye’ West heeft geen toegang meer tot zijn account op Twitter, amper een dag nadat hij zijn terugkeer op de berichtensite had gemaakt. Een woordvoerder van Twitter bevestigde zondag dat zijn account is vergrendeld, omdat Ye de regels en richtlijnen had overtreden. Het is niet duidelijk hoe lang de rapper geen toegang heeft tot zijn account.

10 oktober