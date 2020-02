Nederlandse Willemijn Verkaik zingt als Elsa bij Oscar-uitreiking

Eddy Zoëy krijgt talkshow op RTL 5

14:41 Presentator/zanger/kunstenaar Eddy Zoëy krijgt een wekelijkse talkshow op RTL 5. In Dit is mijn Keus ontvangt Zoëy gasten die een bijzondere keuze in hun leven hebben gemaakt en hierover vertellen. Het studiopubliek krijgt een actieve rol.