Neef Meghan Markle gearresteerd voor naaktloperij in Hollywood

Volgens Britse en Amerikaanse media zagen ooggetuigen Dooley ‘waarschijnlijk onder invloed van drugs’ in eerste instantie halfnaakt over straat zwalken. Nadat hij was aangehouden door de politie, zou de man zich hevig hebben verzet. ,,De politie kreeg een bizarre tirade over zich heen. Een van de agenten kreeg een schop en raakte lichtgewond”, aldus een anonieme inwoner van de Amerikaanse filmstad. Dooley is aangeklaagd voor verzet tegen zijn aanhouding, het beledigen van ambtenaren in functie en het verwonden van de agent.