Neelie blijft mooi mysterie

Over het tamelijk turbulente leven van Neelie Kroes (76) is en wordt nog altijd veel gespeculeerd en in die zin mag Neelie! van Theatergroep Suburbia evenmin worden verstaan als een poging tot een sluitende biografie over het VVD-kopstuk.



Scenarist Léon van der Sanden en regisseur Julia Bless doen het met het veelal ongeautoriseerde materiaal dat over ‘Nikkelen Neelie’ (naar haar imago van meedogenloze politica/zakenvrouw) voorhanden is, waarbij feiten en fictie vaak rakelings langs elkaar scheren. Maar die genoeg aanknopingspunten bieden voor een eigentijdse zedenschets.



Neelie! vertelt het verhaal van een Rotterdams meisje, dat zich opwerkt tot het ministerschap en daarna op Europees niveau de lakens uitdeelt.



Maar het is evenzeer het verhaal van een invloedrijke vrouw in een mannenwereld en haar ondoorzichtige banden met louche ondernemers, die tot affaires leiden waarin haar naam opduikt.



Carine Crutzen heeft zich in tot in de details, die dikwijls het interessantst zijn, het personage eigen gemaakt.