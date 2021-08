Neil Young roept op tot verbod op concerten vanwege pandemie

Interview Anthony Hopkins (83) over leven in isolatie: 'Zal jaren duren onze weg te vinden, vooral voor jonge mensen’

25 augustus Hopelijk leert de mensheid eindelijk zijn les in deze coronacrisis, aldus een bezorgde Anthony Hopkins (83) tijdens een interview met deze site. De tweevoudig Oscarwinnaar, vanaf morgen te zien in het hartverscheurende The Father, vraagt zich in een vlammend betoog af waarom we onze levens toch ‘vergooien aan eeuwig gekibbel’.