Neil Young stapt naar de rechter: Trump moet stoppen met gebruik muziek

Muzikant Neil Young klaagt de campagne van Donald Trump aan wegens vermeend illegaal gebruik van zijn muziek tijdens een verkiezingsbijeenkomst. De zanger beweert dat zijn songs Rockin in the Free World en Devil’s Sidewalk tijdens de recente rally van de president in Tulsa zijn gespeeld. Beide nummers zijn ook eerder tijdens Trumps campagne gebruikt.

Young benadrukt in de klacht dat hij het recht van Amerikanen op vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan en vindt dat iedereen vrij is om een kandidaat te kiezen waar hij of zij achter staat. Maar hij wil niet dat zijn muziek betrokken wordt bij campagnes en bij kandidaten waar hij niet achter staat.

,,De eiser kan niet toestaan dat zijn muziek als ‘themalied’ voor een verdeeldheid zaaiende, niet-Amerikaanse campagne van onwetendheid en haat wordt gebruikt", luidt het dan ook in de aanklacht, die is ingediend bij de federale rechtbank van New York.

Neil Young is een fel tegenstander van Donald Trump en pleitte al meerdere keren voor het afzetten van de president. Begin vorige maand liet hij nog weten absoluut niet akkoord te zijn met het gebruik van zijn muziek bij Trumps controversiële bezoek aan Mount Rushmore om de Amerikaanse onafhankelijkheid te vieren. Ook toen werd het nummer Rockin in the Free World gespeeld.

Schadevergoeding

Young plaatste details over de rechtszaak op zijn officiële site, waarop hij al langer protesteert tegen het feit dat Trump zijn muziek al sinds 2015 stelselmatig gebruikt. ,,De campagne heeft de aanklager, die niet wilde dat de liedjes gespeeld werden, opzettelijk genegeerd en is de liedjes blijven draaien, ondanks een gebrek aan licentie”, klinkt het onder meer.

Youngs advocaten eisen nu een wettelijke schadevergoeding voor het maximumbedrag dat is toegestaan voor inbreuk op het auteursrecht.