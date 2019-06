Neonazi die prins Harry ‘verrader van het ras’ noemde moet vier jaar de cel in

update Eerste stad trekt zich terug: Leeuwarden niet langer kandidaat voor Songfesti­val

16:57 Leeuwarden is de eerste stad die zich terugtrekt als kandidaat om het Eurovisie Songfestival van 2020 te organiseren. Dat laat de gemeente weten aan deze site. Het plafond van de beoogde locatie – het WTC Expo in de stad – is te laag voor het internationale evenement. Volgens Leeuwarden is het niet realistisch om dit op korte termijn aan te passen.