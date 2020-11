Nepsneeuw en kerstballen: Mariah Carey verklaart kerstseizoen voor geopend

Mariah deelde een video die begint in halloweensfeer. Een enge man gluipt haar huis binnen en loopt op een deur af waarop staat ‘nog niet’. Als hij hem toch opendoet, zit de zangeres in kerstoutfit voor de kerstboom in nepsneeuw. Ze kijkt op haar horloge en zegt dan: ,,Het is zover!”, waarop haar kersthit All I Want For Christmas Is You begint. Daarna verschijnt de mededeling: ,,Maar laten we ons eerst door Thanksgiving slaan.”