Net als je denkt dat het mediajaar niet gekker kan worden, is daar Paul de Leeuw in Op1

Theaters zetten (kartonnen) BN'ers in tegen lege stoelen

28 oktober Bezoekers van theater De Lievekamp in Oss en het ATLAS theater in Emmen kunnen binnenkort zomaar naast Bert Visscher, Tineke Schouten of Ronald Goedemondt zitten. Tenminste, naast een levensgroot portret van een van die artiesten.