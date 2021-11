Netflix: Carole Baskin gaf toestemming voor Tiger King 2

Carole Baskin heeft toestemming gegeven om haar beeltenis in meerdere seizoenen van de Netflix-hit Tiger King te gebruiken. Dat zegt Netflix in een reactie op de eis die de natuurparkbeheerder onlangs bij de rechter neerlegde waarin ze om verwijdering van haar beeltenis in het tweede seizoen van de realityserie vraagt.

Netflix en Tiger King-producent Royal Goode Productions laten dinsdag in een openbare reactie aan de rechtbank weten dat Baskin in deze zaak geen poot heeft om op te staan. Al voor aanvang van het eerste seizoen van Tiger King in 2019 zouden Baskin en haar man Howard toestemming hebben gegeven om van hen gemaakte beelden ook in latere projecten te mogen gebruiken. De streamingdienst vindt dat de rechtbank de eis van Baskin bovendien niet mag toewijzen omdat het in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting. Van contractbreuk is al helemaal geen sprake, zegt Netflix.

Carole Baskin liet eerder weten dat ze alleen toestemming heeft gegeven voor gebruik van haar beeltenis in het eerste seizoen van de serie. In de rechtbankdocumenten, in handen van onder meer The Wrap, zegt ze dat ze er vanuit ging dat ze niet zou opduiken in het tweede seizoen, maar uit de trailer blijkt dat er wel degelijk oude opnames van haar en haar echtgenoot worden gebruikt.

De realityserie Tiger King volgde in het eerste seizoen de excentrieke tijgerparkeigenaar Joe Exotic. Aan de orde kwam onder meer zijn langlopende ruzie met Baskin. Hij betichtte haar er in de reeks onder meer van een rol te spelen in de nog altijd onopgeloste verdwijning van haar eerdere echtgenoot. Exotic beraamde ook een moordaanslag op zijn aartsvijand. Daarvoor, en ook voor enkele gevallen van dierenmishandeling, zit Exotic nu een gevangenisstraf uit.

Het tweede seizoen van Tiger King, later deze maand te zien, toont onder meer hoe het de hoofdpersonen uit de eerste serie nadien is vergaan.

