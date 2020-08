Netflix-docu laat zien: schuttingtaal uit maffiafilms in het echt nog veel erger

BBC bestookt met klachten na zoenscène tussen meisjes in kindershow

20:08 De Britse publieke omroep BBC heeft naar verluidt tientallen klachten ontvangen nadat onlangs een zoenscène tussen twee meisjes te zien was in een kinderprogramma. In een uitgebreide reactie veegt de BBC die meldingen van tafel. ‘We laten ook regelmatig zien hoe heteroseksuele mensen kussen.’