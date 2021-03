Netflix-film Ferry verschijnt op 14 mei

De coronaver­ze­ke­ring van het Songfesti­val: ‘Hele operatie, hopelijk voor niets’

21 maart Een terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: waarom nu al alle liedjes worden opgenomen.