Netflix-film Things Heard and Seen: Geesten verpesten degelijk huwelijksdrama

Green Day, Fall Out Boy en Weezer in juni 2022 alsnog naar Groningen

28 april Het Hella Mega Tour concert met Green Day, Fall Out Boy en Weezer komt volgend jaar alsnog naar Nederland. De rockbands staan op 22 juni, een dag na Guns N’ Roses, in het Stadspark in Groningen. Dat maakte organisator MOJO woensdag bekend.