Netflix-hit Wednesday krijgt officieel tweede seizoen

Update Prins Harry in boek: William viel mij fysiek aan

De Britse prins Harry vertelt in zijn autobiografie Spare (Reserve) dat een ruzie die hij in 2019 met zijn oudere broer William had, uitliep op geweld, schrijft The Guardian. De krant beschikt over een exemplaar van het boek, dat pas volgende week verschijnt, maar alleen al met de voorverkoop op de tweede plaats van de bestsellerlijst van Amazon staat.

5 januari