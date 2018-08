Netflix komt met angstaanjagende horrorserie met Michiel Huisman

Streamingdienst Netflix lanceert op 12 oktober, een paar weken voor Halloween, een tiendelige horrorserie die wordt aangekondigd als huiveringwekkend, angstaanjagend en vol afgrijselijke kippenvelmomenten. Het gaat om The Haunting of Hill House waarin ook de Nederlandse acteur Michael Huisman speelt.

De reeks draait om drie broers en zussen die hun jeugdjaren doorbrachten in een pand met de naam Hill House. De hoofdpersonen raakten ooit getraumatiseerd, omdat ze nare, waarschijnlijk paranormale ervaringen hadden in het huis. Ze weten echter nog steeds niet of ze zich de gruwelijke gebeurtenissen inbeeldden of dat alles echt was.

Omdat de gezinsleden willen weten wat er nu eigenlijk aan de hand is met het pand, keren ze onder leiding van hun vader, dokter Montague, terug om dat tot op de bodem uit te zoeken. Na een tragisch ongeval komen ze samen en gaan de confrontatie met hun heftige herinneringen aan en kwaadaardige geesten die nog altijd in het pand blijken te huizen. De grote vraag is: spookt het werkelijk in Hill House of speelt alles zich toch af in hun brein?

De splinternieuwe reeks, een zogenoemde Netflix Original, is geregisseerd door Mike Flanagan. Hij wordt in de Verenigde Staten 'de ultieme horrospecialist' genoemd en schreef al meerdere, behoorlijk enge en bloederige films zoals Hush, Gerald’s Game en Before I Wake op zijn naam. In een eerste trailer die Netflix heeft vrijgegeven, is te zien hoe de camera, onder het geluid van een tikkend uurwerk, tergend traag door het huis beweegt waarin hobbelpaarden uit zichzelf gaan bewegen, lakens verschuiven en raadselachtige schaduwen over muren gaan. Meer details over de horrorserie zijn nog niet bekendgemaakt.

Volledig scherm © Netflix

Volledig scherm © Netflix