Netflix komt met docu over Jeffrey Epstein

In Jeffrey Epstein: Filthy Rich, vanaf 27 mei te zien, komen vrouwen van over de hele wereld aan het woord die zeggen slachtoffer te zijn geweest van de multimiljonair. De serie wordt geproduceerd door Joe Berlinger, die eerder werkte aan Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes.



Epstein, die vorige zomer zelfmoord pleegde terwijl hij in voorarrest zat, zou jarenlang jonge vrouwen hebben misbruikt op zijn privé-eiland in het Caribisch gebied. De zakenman zou honderden meisjes en jonge vrouwen naar het eiland hebben laten overkomen. Ook anderen prominenten maakten naar verluidt gebruik van het netwerk van Epstein. Zo wordt ook de Britse prins Andrew aan hem gelinkt.