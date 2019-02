Netflix komt met een eigen datingshow

In de show volgen de kijkers iedere aflevering één single die op vijf blind dates gaat. Aan het einde van de aflevering kiest de single de persoon waarmee hij of zij op een tweede date gaat.

Netflix heeft vandaag de eerste trailer gepubliceerd. Daarin is een diversiteit te zien in leeftijd, sekse en seksuele oriëntatie. In de Netflix-datingshow zijn de deelnemers allemaal op zoek naar een diepgaande verbinding met een ander, maar zoals dat met eerste dates vaak gaat, kunnen er ondanks de intenties heel wat ongemakkelijke momenten voorvallen.