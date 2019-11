Netflix komt met Nederlandstalige oorlogsfilm

Het verhaal volgt drie jongeren tijdens de Slag om de Schelde, die in oktober en november 1944 plaatsvond. De stad Antwerpen was bevrijd, maar het gebied van de Scheldemonding nog niet. In de bloedige strijd kruisen de wegen van een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht (Gijs Blom), een Engelse gliderpiloot (Jamie Flatters) en een Zeeuws verzetsmeisje (Susan Radder) elkaar.



De regie is in handen van Matthijs van Heijningen jr. Het budget is 14 miljoen euro; het is daarmee na Zwartboek de duurste Nederlandstalige filmproductie ooit gemaakt.