Netflix komt met prequel van hitserie The Witcher

Het zesdelige The Witcher: Blood Origin speelt zich af in de elfenwereld, 1200 jaar voor The Witcher. De serie gaat over het ontstaan van de allereerste Witcher (monsterjager) en de verschillende gebeurtenissen die leiden tot de samensmelting van de werelden van monsters, mensen en elfen.



Lauren Schmidt Hissrich, de bedenker van de oorspronkelijke Netflix-serie, is een van de uitvoerende producenten van de prequel. Wanneer de fantasyserie te zien is en wie erin gaan spelen, is nog niet bekendgemaakt.