Netflix komt met tweede seizoen van de hitserie Bridgerton

Bridgerton , gemaakt door Shonda Rhimes en Chris Van Dusen, is sinds december vorig jaar dé hitserie op Netflix. Niet in de laatste plaats vanwege de erotische scènes, die ook gretig aftrek bleken te vinden op diverse pornosites. Beelden van acteurs Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton) en Regé-Jean Page (Simon Basset) die daarop verschenen, werden al enkele honderdduizenden keren bekeken. Na klachten van Netflix zijn deze clips inmiddels grotendeels verwijderd.

In het eerste seizoen stond oudste dochter van het gezin Daphne Bridgerton centraal. Als de makers de boeken volgen van Julia Quinn, waarop de serie is gebaseerd, duiken we in seizoen twee in het leven van haar broer Lord Anthony Bridgerton. Quinn schreef acht verhalen over de familie Bridgerton. Van Dusen liet zich eerder ontvallen ook daadwerkelijk acht seizoenen te willen maken.