Netflix koopt eerste bioscoopzaal: iconisch theater in New York

De overeenkomst met het Paris Theatre is een lease-afspraak van 10 jaar, zo schrijft Hollywood-website Deadline. Netflix gaat het iconische theater gebruiken voor speciale Netflix-events, screenings en speciale premières. Voorheen huurde Netflix bioscopen af voor een bepaalde tijd, zodat films konden worden getoond op het witte doek en zo kans maakten op awards. Oscar-kandidaat Mariage Story zal nu te zien zijn in de net aangeschafte filmzaal.



De Paris-bioscoop is met recht iconisch te noemen. 71 jaar geleden opende de legendarische Amerikaanse actrice Marlene Dietrich de zaal. Vervolgens werd het een van Amerika’s opvallendste filmhuizen. De bioscoop is de laatste zaal met slechts één scherm in New York en werd eind augustus gesloten. Nu maakt de zaal dus dankzij Netflix een herstart.



