Netflix ontslaat medewerker die lekte over show stand-upcomedian Dave Chappelle

Update/Video Captain Kirk succesvol naar de ruimte, en weer terug: ‘Het enige wat ik zag was zwart, oneindig zwart’

13 oktober De stroom aan nieuwe ruimtepassagiers lijkt niet op te houden. Vandaag is William Shatner, de acteur die Captain Kirk speelde in de populaire serie Star Trek, in een raket gekropen om een baan rond de aarde te maken. Hiermee is de 90-jarige Canadees de oudste man ooit die zich buiten de dampkring waagt.