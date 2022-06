Netflix ontslaat nog eens 300 werknemers en kondigt goedkoper abonnement aan

,,We laten op dit moment een grote groep potentiële abonnees liggen”, aldus Sarandos. Netflix zal een advertentievorm toevoegen voor mensen die graag minder willen betalen en het niet erg vinden om advertenties te zien. Wanneer Netflix deze nieuwe abonnementsvorm introduceert, is nog niet duidelijk. Wat de prijs zal zijn, is eveneens nog niet bekend.

Afgelopen kwartaal daalde het aantal abonnees van Netflix voor het eerst . De dienst had aan het einde van het eerste kwartaal 200.000 betalende gebruikers minder dan drie maanden eerder. Vandaag werd duidelijk dat het bedrijf nog eens zo’n driehonderd werknemers ontslaat in een poging de kosten onder controle te krijgen.

De streamingdienst gaat het momenteel niet meer zo voor de wind als tijdens de coronapandemie, toen er heel veel abonnees bijkwamen. Vorige maand kondigde het bedrijf daarom al aan dat er voor 150 werknemers geen plek meer was. De nieuwe ingreep treft in principe heel het bedrijf. Maar het merendeel van de banen verdwijnt in de Verenigde Staten. Of er ook arbeidsplaatsen verloren gaan in Nederland, is niet naar buiten gebracht.