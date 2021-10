Netflix past scènes Squid Game met bestaand telefoonnummer aan

Netflix gaat enkele scènes uit de populaire reeks Squid Game - waarin een bestaand telefoonnummer te zien is - aanpassen. De eigenaresse van het nummer werd platgebeld nadat het in de serie was verschenen en eiste actie van de streamingdienst.

,,Samen met de productiemaatschappij proberen we dit op te lossen, waarbij we ook de scènes waarin het nummer te zien is, zullen aanpassen’’, laat Netflix in een verklaring weten volgens de BBC. Het gaat om het nummer van een zakenvrouw uit Seongju, in het zuidoosten van Zuid-Korea.

De vrouw - eerder werd onterecht gemeld dat het om een man ging - vertelde dat zij dagelijks meer dan vierduizend keer wordt gebeld door kijkers. ,,Aanvankelijk wist ik niet waarover het ging. Ik heb dit nummer al tien jaar, maar een vriend vertelde me dat het te zien was in Squid Game’’, luidt het.

De bellers vroegen haar bijvoorbeeld of zij mee mogen doen aan het spel dat in Squid Game centraal staat. Haar nummer stond op visitekaartjes die in de eerste aflevering werden uitgedeeld en door personages gebeld moesten worden om deel te kunnen nemen aan het dodelijke survivalspel in de serie.

De Zuid-Koreaanse serie, die negen afleveringen telt, gaat over een samenleving waarin een mysterieuze organisatie mensen met schulden rekruteert om te strijden in een reeks ogenschijnlijk kinderachtige spelletjes, om zo kans te maken op 38 miljoen dollar. Squid Game is op weg om een van de meest bekeken series ooit te worden op Netflix.

