Netflix releast derde deel mierzoete kerstfilm A Christmas Prince

Star Trek-scenario­schrij­ver D.C. Fontana overleden

14:08 Scenarioschrijver Dorothy Catherine Fontana is overleden op 80-jarige leeftijd. Onder de naam D.C. Fontana schreef ze mee aan tientallen afleveringen van Star Trek. Daarin gaf ze vorm aan de cultuur van de Vulcans en de Romulans, buitenaardse volkeren die in de sciencefictionserie veelvuldig voorkwamen. Zo was de legendarische Mr Spock een Vulcan.