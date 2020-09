Netflix-serie Undercover wekelijks gratis te zien op Vlaamse zender Eén

PODCAST ‘Undercover serie met internatio­na­le allure dankzij seizoen 2’

4 september Het tweede seizoen van de Nederlands-Belgische serie Undercover van Netflix begint dit weekend en volgens de makers van de podcast Bingewatchers zorgt dit seizoen ervoor dat de serie internationaal aanzien krijgt. ‘De productiewaarden zijn omhoog, het acteerwerk is beter en de setting is interessanter,’ zegt Kevin Goes, een van de makers van de podcast.