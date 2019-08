Netflix slaat slag: makers Game of Thrones kiezen voor streaminggigant

Met de deal tussen Netflix en de makers van Game of Thrones zijn vele miljoenen gemoeid. Maar liefst zes grote studio's vochten om de diensten van Benioff en Weiss. Ted Sarandos, contentbaas van Netflix is dan ook in zijn nopjes. ,,We zijn blij met hun komst. David Benioff en Dan Weiss zijn creatieve grootmachten die een wereldwijd publiek hebben vermaakt met hun epische manier van verhalen vertellen", zegt hij tegen Deadline. ,,We kunnen niet wachten om te zien wat hun fantasie zal brengen voor onze abonnees."



Meer details over het contract dat de twee mannen tekenden zijn niet bekendgemaakt.