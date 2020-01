Netflix sluit miljoenendeal met Ghibli, 21 animatieklassiekers vanaf februari online

Films als Spirited Away, Howl’s Moving Castle en Princess Mononoke komen in de originele Japanse versie op de streamingdienst. Alleen in de Verenigde Staten, Canada en Japan zal het aanbod van Studio Ghibli niet op Netflix te zien zijn. In oktober werd al bekend dat het streamingplatform HBO Max de rechten heeft verkregen voor de Verenigde Staten. Daar kunnen Amerikaanse animatieliefhebbers vanaf komend voorjaar terecht.

Studio Ghibli was aanvankelijk niet van plan in zee te gaan met streamingdiensten maar is toch van gedachten veranderd, laat het bedrijf weten in een verklaring. ,,Er zijn tegenwoordig verschillende mooie manieren waarop een film een publiek kan bereiken. We hebben naar onze fans geluisterd en definitief besloten om onze filmcatalogus te streamen. We hopen dat mensen van over de hele wereld op deze wijze de wereld van Studio Ghibli kunnen ontdekken.’’