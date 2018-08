Netflix test reclame tijdens series

video Glennis Grace 'nog niet nerveus' voor liveshow America's Got Talent

11:40 Glennis Grace (40) is in Los Angeles druk met repeteren voor de liveshow van het razend populaire tv-programma America's Got Talent. De Amsterdamse zangeres, die dinsdagnacht (Nederlandse tijd) moet optreden, heeft haar zenuwen nog aardig bedwang en is tevreden over de repetities.