Netflix verwijdert La La Land en vier andere titels

Han­son-broers als Russian Dolls in Amerikaan­se versie The Masked Singer: ‘Jullie schrijven geschiede­nis’

15 mei Om hun carrière een nieuwe boost te geven leek het de band Hanson een goed idee mee te doen aan de Amerikaanse editie van The Masked Singer. De drie broers werden in de kwartfinale van de show van 12 mei als The Russians Dolls ontmaskerd. Het was de eerste keer dat een voltallige band vermomd meedeed aan de wereldwijd populaire zangcompetitie.