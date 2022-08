Nick Cannon kondigt tiende kind aan

Maak kans op twee kaarten voor Muse in Carré

Muse treedt 23 oktober op in een volledig uitverkocht Carré in Amsterdam met hun nieuwste album Will of the people. Toch kun jij er nog bij zijn. Het enige wat je hoeft te doen is inloggen en je gegevens invullen. Als je de gelukkige winnaar bent, win je ook het nieuwe album, een Muse-skateboard en de gehele collectie van Muse op vinyl. Je kunt je tot en met donderdag 25 augustus inschrijven.

23 augustus