Nick Cannon verwelkomt vierde kind in vier maanden tijd, twaalfde onderweg

Canadese regisseur en Oscarwin­naar Paul Haggis schuldig bevonden aan verkrach­ting

De Canadese filmmaker Paul Haggis is door een jury in New York schuldig bevonden aan de verkrachting van een vrouw. De regisseur, bekend van films als Crash en Million Dollar Baby, moet haar volgens The New York Times een schadevergoeding van 7,5 miljoen dollar (ruim 7,3 miljoen euro) betalen.

11 november