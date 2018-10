Nick & Simon in actie voor Sulawesi

De politieke co­ming-out van Taylor Swift schokt Amerika

21:54 Het hoge woord is er uit: superster Taylor Swift is 'van' de Democraten en dus niet van de Republikeinen. Dat maakte ze zelf bekend op Instagram. De politieke voorkeur van de zangeres was zo ongeveer het bestbewaarde geheim van Amerika en de onthulling ervan maakt de tongen los. ,,Ze heeft zojuist haar carrière beëindigd."