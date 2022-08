Nick en Simon solo: ‘Ze kiezen voor hun passie, niet voor meer beroemdheid’

Waterte­kort? Waarom je sowieso beter niet zelf je auto wast

Steeds minder automobilisten wassen hun auto met emmer en sop. Dat is maar goed ook, want het zelf wassen op straat is pure waterverspilling en levert bepaald geen bijdrage aan een beter milieu. Met deze tips komt je auto brandschoon uit de wasstraat.

