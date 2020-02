Nick Gordon, die als 12-jarige bij Whitney Houston introk, overleed door overdosis heroïne

Whitney Houston nam Gordon op 12-jarige leeftijd als wees in huis en voedde hem en haar dochter op nadat ze in 2007 van Bobby Brown was gescheiden. Nadat de superster overleed in 2012, maakte hij zijn relatie met Bobbi Kristina Brown, de dochter van de zangeres en haar ex Brown, wereldkundig. Drie jaar geleden werd Nick in een civiele zaak verantwoordelijk bevonden aan haar dood. Ook zij overleed aan een overdosis en zou de drugs van haar vriend gekregen hebben