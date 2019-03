Nick Jonas geeft Priyanka een peperdure auto cadeau

Fajah Lourens terug op het witte doek

12 maart Fajah Lourens (37) gaat weer in een film spelen. De actrice en killerbodymotivator is aan het einde van dit jaar te zien op het grote doek. ,,Het is de hoofdrol”, reageert Lourens opgetogen, ,,maar sorry, het is heel jammer, ik kan er verder niets over zeggen.”