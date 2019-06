Nick (Married at First Sight) heeft nog regelmatig contact met zijn ex Maxime

De 28-jarige Nick en twee jaar oudere Maxime (spreek uit: Mexime) legden hun liefdeslot een paar maanden geleden in de handen van het RTL 4-programma en werden aan elkaar gematcht op basis van wetenschappelijke testen. Ze gingen op huwelijksreis naar Curaçao en woonden tijdelijk samen, maar besloten uiteindelijk van elkaar te scheiden. ,,We hebben een mooi avontuur beleefd, het gezellig gehad, maar onze karakters matchten gewoon niet. We hebben samen besloten dat dit toch niet was wat we ervan verwacht hadden’’, blikt Nick terug tegenover deze site. Over dat vooral híj die beslissing nam, zegt hij: ,,Maxime reageerde cool. We hebben nooit een grote druk op onze schouders gelegd en wisten 'als het er niet is, dan is het er niet'. Natuurlijk vond ze het jammer. Achteraf denk ik dat ze het zelfs meer jammer vond dan dat ze toen wilde toegeven.’’

Opgelucht

Na de opnames, die er voor Nick al een tijdje opzitten, was er een tijdje geen contact. Tot de fietsenmaker van zijn motor viel en daarvan moest herstellen. ,,We zijn toen gaan appen, over hoe het met ons ging en wat we van de uitzendingen vonden.’’ Vandaag de dag spreken ze elkaar zo'n twee à drie keer per week. ,,We hebben zo'n bijzonder avontuur samen gedeeld, dat schept een band. We zien ook foto’s van elkaar op Instagram, daar hebben we het dan weer over.’’



Ondanks het goede contact met zijn ex is Nick single. Daar geniet hij van, maar hij merkt ook dat hij een ‘ander soort aanspraak’ van de dames krijgt. ,,Nu ik op tv ben geweest, is het toch anders. Er wordt op een andere manier naar je gekeken; daardoor is het misschien zelfs lastiger iemand tegen te komen. Maar nu de opnames erop zitten, kan ik eindelijk weer wat. Ik houd me niet meer in met daten en ben ook wel opgelucht dat het allemaal klaar is.’’