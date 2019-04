Nick (Married at First Sight) sprak vlak voor bruiloft met afhaker Bo

Jochem Myjer: Brand in No­tre-Da­me zo heftig, ik heb er pijn in mijn buik van

20:55 De uitslaande brand in de wereldberoemde kathedraal Notre-Dame hakt er flink in bij Jochem Myjer. De Leidse cabaretier was afgelopen zomer nog zo onder de indruk van het bouwwerk toen hij er tijdens een hardlooprondje een filmpje maakte. Myjer zegt buikpijn te hebben van de recente beelden waarin te zien is hoe de torenspits instortte.