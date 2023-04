Nick Schilder gaat komend jaar solo op tour: ‘Terug naar jeugdliefde’

AD Media podcast ‘Het ontslag van Danny Nelissen bij de NOS was totaal onnodig’

Het vaste mediapanel beschouwt het songfestivaldebacle en is verdeeld, want heeft omroep AvroTros nu juist goed en adequaat geacteerd of niet? Better than ever met Joan Franka wordt besproken, ook met het komende songfestival in het achterhoofd.